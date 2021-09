Corridoi turistici Covid - free per Paesi extra Ue: no isolamento al rientro. Ecco quali (Di martedì 28 settembre 2021) Corridoi Covid - free per mete turistiche extra Ue , in cui non è richiesto l'isolamento fiduciario al rientro in Italia . Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un'ordinanza in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)per mete turisticheUe , in cui non è richiesto l'fiduciario alin Italia . Il ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un'ordinanza in ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Speranza firma un’ordinanza sui “corridoi turistici” per le mete extra Ue: niente quarantena ma obbligo di t… - repubblica : Viaggi, via ai 'corridoi turistici Covid free' per Maldive e Seychelles [di Viola Giannoli] - bartesius : RT @barbarab1974: L’ultima puttanata di speranza : i corridoi turistici covid Free - travan28 : RT @barbarab1974: I corridoi turistici di speranza - bincenzino : RT @barbarab1974: I corridoi turistici di speranza -