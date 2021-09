Coronavirus, martedì 28 settembre: sono 252 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252 nuovi casi positivi, 3 decessi, 388 i ricoverati, 57 le terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 135. Asl Roma 1: 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252casi positivi, 3 decessi, 388 i ricoverati, 57 le terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 135. Asl Roma 1: 58casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 2: 54casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Asl Roma 3: 23casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 ...

