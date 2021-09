Coronavirus in Campania | 222 nuovi positivi e 8 decessi | i dati di oggi

Advertising

infoitinterno : Coronavirus nel Sannio, Protezione civile: 0 casi nelle 24 ore. In Campania: 222 positivi e 8 morti - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino dati del 28 settembre 2021 - - CalcioNapoli24 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 222 positivi su 18.799 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 5 dece… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 222 positivi su 18.799 tamponi nelle ultime 24 ore, 3 morti nelle ultime 48 ore, 5 dece… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Torna a scendere, in, l'indice di contagio. Se ieri era salito al 2,68%, oggi è pari all'1,18%. Sono 222 i nuovi casi diemersi ieri in dall'analisi di 18.799 tamponi, 3 i nuovi decessi avvenuti nelle ...Il bollettino dell'emergenzadellaaggiornato a martedì 28 settembre 2021 . Continua ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta ...Aumentano i positivi in Veneto dove si registra un'impennata di morti nelle ultime 24 ore. Allarme della Federazione Ordine dei medici: "Ogni mese 1.500 operatori sanitari contagiati, subito la terza ...Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (47); 386 quelli negli altri reparti Covid (-4) Il 96,9% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con ...