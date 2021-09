Coronavirus, i dati: 2.985 nuovi casi e 65 morti. Il tasso di positività allo 0,9%, gli attualmente positivi sotto quota 100mila (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 2.985 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati martedì 28 settembre in Italia, frutto di 338.425 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività così cala rispetto a lunedì e scende sotto l’uno per cento (0,9%). Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 65 morti. Calano ancora i ricoveri: sono 69 in meno i pazienti Covid presenti in area medica. allo stesso modo diminuiscono anche quelli in terapia intensiva: ci sono 29 posti letto occupati in meno rispetto a ieri. Sono 459 i ricoverati in rianimazione per il Covid in Italia, con 19 ingressi giornalieri (ieri erano 29). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece in totale 3.418. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Sono 2.985 idialregistrati martedì 28 settembre in Italia, frutto di 338.425 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Ildicosì cala rispetto a lunedì e scendel’uno per cento (0,9%). Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 65. Calano ancora i ricoveri: sono 69 in meno i pazienti Covid presenti in area medica.stesso modo diminuiscono anche quelli in terapia intensiva: ci sono 29 posti letto occupati in meno rispetto a ieri. Sono 459 i ricoverati in rianimazione per il Covid in Italia, con 19 ingressi giornalieri (ieri erano 29). I ricoverati nei reparti ordinari sono invece in totale 3.418. ...

