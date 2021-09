Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 28 settembre (Di martedì 28 settembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 28 settembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 28 settembreIl bollettino Regione di oggi: 222 positivi, 18.799 tamponi, 3 morti (nelle ultime quarantotto ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Ecobonus auto usate, si parte il 28 settembre: requisiti e come ottenerlo Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 18 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 249 ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 settembre 2021) Ildelladi28. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildi28Ildi: 222 positivi, 18.799 tamponi, 3 morti (nelle ultime quarantotto ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Ecobonus auto usate, si parte il 28: requisiti e come ottenerlo Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 18 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 249 ...

