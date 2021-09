Coronavirus, 65 morti e 2.985 nuovi casi. Migliorano i ricoveri, il tasso di positività cala a 0,9% (Di martedì 28 settembre 2021) Il bollettino del 28 settembre Nelle ultim 24 ore il numero di decessi con diagnosi di Covid-19 è arrivato a 65. I contagi invece sono stati 2.985. Dati più alti del bollettino di ieri, quando il numero dei nuovi contagi era fermo a 1.772 e quello dei decessi a 45. Come sempre però per i dati sui contagi del lunedì sono più bassi a causa della riduzione nel numero dei tamponi. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute il tasso di positività è calato allo 0,9%. La situazione negli ospedali Attualmente il numero di pazienti positivi al Coronavirus su tutto il territorio italiano è arrivato a 98.872. Di questi 94.995 sono in isolamento domiciliare mentre 3.418 sono ricoverati negli ospedali. Il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva è 459, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Il bollettino del 28 settembre Nelle ultim 24 ore il numero di decessi con diagnosi di Covid-19 è arrivato a 65. I contagi invece sono stati 2.985. Dati più alti del bollettino di ieri, quando il numero deicontagi era fermo a 1.772 e quello dei decessi a 45. Come sempre però per i dati sui contagi del lunedì sono più bassi a causa della riduzione nel numero dei tamponi. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ildito allo 0,9%. La situazione negli ospedali Attualmente il numero di pazienti positivi alsu tutto il territorio italiano è arrivato a 98.872. Di questi 94.995 sono in isolamento domiciliare mentre 3.418 sono ricoverati negli ospedali. Il numero dei pazienti nei reparti di terapia intensiva è 459, ...

