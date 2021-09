Copa Maradona, adesso è ufficiale: sfida Italia-Argentina a giugno 2022 (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia di Roberto Mancini sfiderà l’Argentina durante il mese di giugno del 2022, in occasione dell’attesa Copa Maradona. Amichevole prestigiosa tra azzurri e Albiceleste, rispettivamente campioni d’Europa e campione d’America, recentemente resa ufficiale da un accordo tra Uefa e Conmbebol; il match decreterà fantomaticamente la selezione nazionale più in forma al mondo, il tutto in onore dell’iconico ‘diez’ che ha unito calcio Italiano e argentino: Diego Armando Maradona. Appuntamento speciale per Lorenzo Insigne, attuale simbolo del Napoli e, da buon partenopeo, legato alla figura sportivamente simil-divina del ‘Pibe de Oro’. Italia-Argentina rappresentare certamente un confronto ad alti livelli ... Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) L’di Roberto Mancini sfiderà l’durante il mese didel, in occasione dell’attesa. Amichevole prestigiosa tra azzurri e Albiceleste, rispettivamente campioni d’Europa e campione d’America, recentemente resada un accordo tra Uefa e Conmbebol; il match decreterà fantomaticamente la selezione nazionale più in forma al mondo, il tutto in onore dell’iconico ‘diez’ che ha unito calciono e argentino: Diego Armando. Appuntamento speciale per Lorenzo Insigne, attuale simbolo del Napoli e, da buon partenopeo, legato alla figura sportivamente simil-divina del ‘Pibe de Oro’.rappresentare certamente un confronto ad alti livelli ...

Copa MARADONA, adesso è ufficiale: sfida Italia-Argentina a giugno 2022 Sportface.it Copa Maradona, adesso è ufficiale: sfida Italia-Argentina a giugno 2022 L'Italia di Roberto Mancini sfiderà l'Argentina durante il mese di giugno del 2022, in occasione dell'attesa Copa Maradona. Amichevole prestigiosa tra azzurri e Albiceleste, rispettivamente campioni d ...

È ufficiale, si giocherà Italia-Argentina: la “Supercoppa Maradona” diventa realtà L’Italia e l’Argentina, le squadre che hanno vinto gli Europei e la Copa America, si affronteranno in un match ufficiale il prossimo mese ...

