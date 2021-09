Conte: “La candidatura di Roma per Expo 2030 è una bellissima notizia” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – “La candidatura di Roma per Expo 2030 è una bellissima notizia, frutto di un lavoro di squadra. Una grande opportunità per Roma e per l’Italia intera. Impegniamoci insieme a ogni livello istituzionale per raggiungere questo importante obiettivo. Facciamo correre la Capitale!”. E’ quanto afferma su Twitter l’ex premier Giuseppe Conte (foto), oggi leader del Movimento 5 Stelle, a proposito della candidatura di Roma per l’Expo 2030. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 28 settembre 2021)– “Ladiperè una, frutto di un lavoro di squadra. Una grande opportunità pere per l’Italia intera. Impegniamoci insieme a ogni livello istituzionale per raggiungere questo importante obiettivo. Facciamo correre la Capitale!”. E’ quanto afferma su Twitter l’ex premier Giuseppe(foto), oggi leader del Movimento 5 Stelle, a proposito delladiper l’. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

gaNerone50 : @GiuseppeConteIT 'È da irresponsabili dire sì a questa candidatura'. 'Diciamo no alle olimpiadi del mattone' correv… - MIBrutus : RT @silvionicolini: +++Che la candidatura di @gualtierieurope a sindaco di @Roma dopo nemmeno 365 giorni da Parlamentare non fosse altro ch… - ale5stelle1 : RT @liviofgarofalo: @Ateodemocratico Salerno. Piazza Portanova. Comizio di Giuseppe Conte in sostegno alla candidatura a sindaco di Elisabe… - silvionicolini : +++Che la candidatura di @gualtierieurope a sindaco di @Roma dopo nemmeno 365 giorni da Parlamentare non fosse altr… - danstellina : @Ted0foro @EPaglierini Quindi Zinga dopo che Conte e Raggi hanno affossato la sua candidatura per Roma (con l'aiuto… -