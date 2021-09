Conferenza stampa Tuchel: «Abbiamo grande rispetto della Juve. Kanté positivo al Covid» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Tuchel: le parole alla vigilia di Juve Chelsea, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League Thomas Tuchel ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Juve-Chelsea. Le sue parole LEGGI SU JuveNTUSNEWS24 LA Conferenza INTEGRALE JuveNTUS – «È un grande club con molta esperienza in Champions League. Hanno avuto alcuni problemi ad inizio Serie A, ma sono andati bene in Champions. Hanno alcune assenze come noi, Abbiamo grande rispetto per la loro tradizione. Sono una squadra solida. Noi approcceremo il match con energia positiva». INDISPONIBILI – «Christian, Reece and Mason ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): le parole alla vigilia diChelsea, sfida valida per la 2ª giornatafase a gironi di Champions League Thomasha parlato inalla vigilia di-Chelsea. Le sue parole LEGGI SUNTUSNEWS24 LAINTEGRALENTUS – «È unclub con molta esperienza in Champions League. Hanno avuto alcuni problemi ad inizio Serie A, ma sono andati bene in Champions. Hanno alcune assenze come noi,per la loro tradizione. Sono una squadra solida. Noi approcceremo il match con energia positiva». INDISPONIBILI – «Christian, Reece and Mason ...

