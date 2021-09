Conferenza stampa Jorginho: «Juve grande club, ecco come possiamo fargli male» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Jorginho: le parole alla vigilia di Juve Chelsea, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League Le parole di Jorginho in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI KANTÉ POSITIVO – «Lo abbiamo saputo stamattina. Adesso sto pensando alla gara contro la Juventus. Vaccinarsi è una scelta personale, posso dire solo quello». DIFESA DELLA Juve – «come proveremo a fargli male non ve lo dirò. Però sono bravi, sono organizzati: la Juventus è un grande club, sono a questo livello da anni. Dobbiamo provare a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): le parole alla vigilia diChelsea, sfida valida per la 2ª giornata della fase a gironi di Champions League Le parole diinalla vigilia della sfida di Champions League contro lantus. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI KANTÉ POSITIVO – «Lo abbiamo saputo stamattina. Adesso sto pensando alla gara contro lantus. Vaccinarsi è una scelta personale, posso dire solo quello». DIFESA DELLA– «proveremo anon ve lo dirò. Però sono bravi, sono organizzati: lantus è un, sono a questo livello da anni. Dobbiamo provare a ...

