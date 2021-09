Conferenza stampa Gasperini: «Young Boys partita importante ma non decisiva. Muriel recuperato» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Young Boys. MATCH – «È una gara importante ma non decisiva, il fatto che lo Young Boys abbia battuto il Manchester rende tutto più complicato. È importante, ma quelle decisive arriveranno più avanti. È una squadra ben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2 ma con il Manchester United ha variato. È una squadra abituata e allenata per vincere, nelle ultime dieci partite ne ha vinte 9 e pareggiata una, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida di Champions League contro loGian Pieroha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro lo. MATCH – «È una garama non, il fatto che loabbia battuto il Manchester rende tutto più complicato. È, ma quelle decisive arriveranno più avanti. È una squadra ben organizzata, ha sempre giocato 4-4-2 ma con il Manchester United ha variato. È una squadra abituata e allenata per vincere, nelle ultime dieci partite ne ha vinte 9 e pareggiata una, ...

