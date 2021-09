Conferenza stampa Freuler: «Young Boys squadra di valore, ma noi stiamo bene» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Freuler: le parole del centrocampista svizzero alla vigilia della sfida contro lo Young Boys Remo Freuler ha parlato in Conferenza stampa insieme a Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. Young Boys – «È una squadra di valore, ha vinto quattro volte il campionato svizzero. Ci aspetta una partita molto difficile. In famiglia nessuno è tifoso dello Young Boys, un mio amico mi ha soltanto detto che dobbiamo batterli». INTER – «L’Atalanta sta bene, abbiamo fatto una buona gara a Milano, ci darà fiducia per la partita di domani». VITTORIA DELLO ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): le parole del centrocampista svizzero alla vigilia della sfida contro loRemoha parlato ininsieme a Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro lo– «È unadi, ha vinto quattro volte il campionato svizzero. Ci aspetta una partita molto difficile. In famiglia nessuno è tifoso dello, un mio amico mi ha soltanto detto che dobbiamo batterli». INTER – «L’Atalanta sta, abbiamo fatto una buona gara a Milano, ci darà fiducia per la partita di domani». VITTORIA DELLO ...

