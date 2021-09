Conferenza stampa Allegri: «Szczesny, Locatelli e Sandro titolari. Vogliamo arrivare in finale» (Di martedì 28 settembre 2021) Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juventus Chelsea, seconda giornata di Champions per i bianconeri (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il Malmoe, la Juve affronta il Chelsea nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Le parole in Conferenza di Massimiliano Allegri: ATTACCO – «Ho un po’ di idee confuse. A parte gli scherzi deciderò domani mattina. A parte Ramsey sono tutti a disposizione. Domani ci vuole una partita tecnica contro una squadra fisica e solida. Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede e su palle inattive. Sarà un bel test sulle palle inattive. Magari riusciamo a non prendere gol. Ma sarà una partita difficile in cui dovremo essere calmi». DIFESA A TRE – «È il primo dubbio, ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021): le parole alla vigilia di Juventus Chelsea, seconda giornata di Champions per i bianconeri (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il Malmoe, la Juve affronta il Chelsea nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Le parole indi Massimiliano: ATTACCO – «Ho un po’ di idee confuse. A parte gli scherzi deciderò domani mattina. A parte Ramsey sono tutti a disposizione. Domani ci vuole una partita tecnica contro una squadra fisica e solida. Tuchel ha fatto un grande lavoro. Sono forti in contropiede e su palle inattive. Sarà un bel test sulle palle inattive. Magari riusciamo a non prendere gol. Ma sarà una partita difficile in cui dovremo essere calmi». DIFESA A TRE – «È il primo dubbio, ma ...

