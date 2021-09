Conference League | Zorya - Roma | arbitra il portoghese Godinho

(Di martedì 28 settembre 2021)- Dopo il ko nel derby, lasi prepara a rialzare la testa partendo dall'appuntamento insul campo delloLuhansk . In seguito alle polemiche sulla direzione ...

ROMA - Dopo il ko nel derby, la Roma si prepara a rialzare la testa partendo dall'appuntamento insul campo dello Zorya Luhansk . In seguito alle polemiche sulla direzione arbitrale nella sfida con la Lazio, gli occhi saranno puntati sul portoghese Luis Godinho designato a ...Sono stati designati gli arbitri per le sfide di coppa di giovedì. Dopo la Champions, tocca a Europa, competizioni nelle quali sono impegnate tre formazioni italiane: Napoli, Lazio e Roma. Il match tra la squadra di Spalletti e lo Spartak Mosca , valevole per la seconda ...Se solo poche ore fa era giunta la notizia dell'annullamento, da parte dell'UEFA, dei procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Real Madrid e ...Dopo il ko nel derby, i giallorossi di Mourinho si preparano a ripartire nella competizione europea: ecco la designazione arbitrale ...