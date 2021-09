Conference League: Zorya-Roma affidata al portoghese Godinho (Di martedì 28 settembre 2021) Luis Godinho, arbitro portoghese, dirigerà il match Zorya-Roma, valido per la seconda giornata del gruppo C di Conference League 2021/2022. Il direttore di gara sarà assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Il quarto uomo sarà André Narciso, mentre non è presente il Var in questa competizione. La sfida andrà in scena a Zaporizhia giovedì 30 settembre alle ore 18:45. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Luis, arbitro, dirigerà il match, valido per la seconda giornata del gruppo C di2021/2022. Il direttore di gara sarà assistito dai connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Il quarto uomo sarà André Narciso, mentre non è presente il Var in questa competizione. La sfida andrà in scena a Zaporizhia giovedì 30 settembre alle ore 18:45. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #ConferenceLeague: #ZoryaRoma affidata al portoghese Godinho - corgiallorosso : #ConferenceLeague, sarà il portoghese #Godinho ad arbitrare #ZoryaRoma - giovwastaken : @CozzAndrea ci siamo anche noi per la corsa alla Conference League, calma - MichelF50539060 : Comunque se non vinciamo la Conference League siamo proprio dei polli. - ilRomanistaweb : ??? #ConferenceLeague, #ZoryaRoma: l'arbitro sarà #Godinho Direttore di gara portoghese per il secondo appuntamento… -