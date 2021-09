Conegliano-Novara, Supercoppa Italiana volley femminile 2021: programma, orario, tv, streaming (Di martedì 28 settembre 2021) La stagione di volley femminile si apre subito con un acuto, Imoco volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si scontreranno sabato 2 ottobre per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana nell’ennesimo capitolo di quella che è la più grande rivalità del volley italiano degli ultimi anni. Le ”pantere” di Conegliano sono reduci dalla stagione perfetta, in cui si sono aggiudicate ogni titolo a disposizione, partendo proprio dalla Supercoppa. L’irreale conto delle vittorie consecutive è fermo a 64 dopo la straordinaria vittoria in finale di Champions League contro il Vakifbank Istanbul. Le gialloblù proveranno ad estendere questa striscia, ma dovranno farlo senza Miriam Sylla e Sarah Fahr, ferme a causa di infortuni rimediati ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) La stagione disi apre subito con un acuto, Imocoe Igor Gorgonzolasi scontreranno sabato 2 ottobre per aggiudicarsi lanell’ennesimo capitolo di quella che è la più grande rivalità delitaliano degli ultimi anni. Le ”pantere” disono reduci dalla stagione perfetta, in cui si sono aggiudicate ogni titolo a disposizione, partendo proprio dalla. L’irreale conto delle vittorie consecutive è fermo a 64 dopo la straordinaria vittoria in finale di Champions League contro il Vakifbank Istanbul. Le gialloblù proveranno ad estendere questa striscia, ma dovranno farlo senza Miriam Sylla e Sarah Fahr, ferme a causa di infortuni rimediati ...

