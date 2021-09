Concorso Camera dei Deputati 2021 | 30 tecnici | rinviato diario delle prove

(Di martedì 28 settembre 2021) *aggiornamento del 28/09/: Nella Gazzetta Ufficiale numero 77 del 28 settembre sono stati pubblicati gli avvisi relativi al rinvio deldella prova preselettiva dei due concorsi peralladei. Nuove informazioni verranno pubblicate: il 26 novembreper ilper 20con specializzazione informatica; il 29 ottobreper ilper 10. Leggi qui l’avviso per ilC06 e qui l’avviso per ilC07 A pochi giorni dalla scadenzaiscrizioni per 65 segretari parlamentari, nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 29-06-sono stati pubblicati due nuovi bandi del ...

Al via progetti e bandi di concorso sui valori e i contenuti della Carta e sull'importanza dell'educazione civica. Le iniziative e i percorsi previsti. Senato della Repubblica, Camera dei deputati e ministero dell'Istruzione rinnovano, anche quest'anno, la reciproca collaborazione per diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenuti della Costituzione.