Con la Germania a trazione socialdemocratica, l’Ue cambia corso (ma all’Italia non interessa) (Di martedì 28 settembre 2021) di Raffaele Garbellano Mentre qui in Italia il dibattito pubblico non va oltre il green pass o poco più, non ci accorgiamo delle cose importanti che avvengono vicino a noi. La Germania con tutta probabilità avrà un governo a trazione socialdemocratica e verde dopo anni di egemonia Merkel. Possiamo discutere sulla forza che avrà questo governo, sulla forza dei suoi leader, della frammentazione della leadership in una probabile coalizione a tre con i liberali. Ma non possiamo dimenticare il peso della Germania in Europa e quindi del peso che la svolta a sinistra avrà in questo momento storico. È ragionevole pensare che la trazione socialdemocratica e verde rafforzerà il corso che l’Europa ha preso durante la pandemia: l’affermazione del principio di solidarietà con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) di Raffaele Garbellano Mentre qui in Italia il dibattito pubblico non va oltre il green pass o poco più, non ci accorgiamo delle cose importanti che avvengono vicino a noi. Lacon tutta probabilità avrà un governo ae verde dopo anni di egemonia Merkel. Possiamo discutere sulla forza che avrà questo governo, sulla forza dei suoi leader, della frammentazione della leadership in una probabile coalizione a tre con i liberali. Ma non possiamo dimenticare il peso dellain Europa e quindi del peso che la svolta a sinistra avrà in questo momento storico. È ragionevole pensare che lae verde rafforzerà ilche l’Europa ha preso durante la pandemia: l’affermazione del principio di solidarietà con la ...

