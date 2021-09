Comunali Napoli, Maresca: “Candidati impresentabili allontanati da nostre liste si sono accasati altrove” (Di martedì 28 settembre 2021) “Qualcuno che noi abbiamo allontanato, anche per motivi di opportunità, si è subito accasato da altre parti. Penso che davvero il rinnovamento politico non possa che partire dal fatto che se ci sono dei soggetti impresentabili, indipendentemente dalle condanne definitive, queste persone devono essere invitate ad andarsene”. Così Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli alle elezioni Comunali 2021, a Notizie.it dove racconta da cosa nasce la scelta di lasciare, seppur momentaneamente, la magistratura per provare questa avventura politica. “Un’esigenza che forse nasce addirittura nelle aule dei tribunali nell’esercizio della mia funzione di servizio giustizia che ho fatto per ventidue anni. Ho sentito forte l’esigenza di andare oltre, cioè non solo certificare quello che è il fallimento dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 settembre 2021) “Qualcuno che noi abbiamo allontanato, anche per motivi di opportunità, si è subito accasato da altre parti. Penso che davvero il rinnovamento politico non possa che partire dal fatto che se cidei soggetti, indipendentemente dalle condanne definitive, queste persone devono essere invitate ad andarsene”. Così Catello, candidato a sindaco dialle elezioni2021, a Notizie.it dove racconta da cosa nasce la scelta di lasciare, seppur momentaneamente, la magistratura per provare questa avventura politica. “Un’esigenza che forse nasce addirittura nelle aule dei tribunali nell’esercizio della mia funzione di servizio giustizia che ho fatto per ventidue anni. Ho sentito forte l’esigenza di andare oltre, cioè non solo certificare quello che è il fallimento dello ...

