Comunali a Caserta, Vignola si “smarca” dai partiti: “Nessun apparentamento dopo il voto” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dalla fine della campagna elettorale a Caserta, nel mezzo di un intenso “via vai” di big nazionali dei partiti a sostegno dei candidati Carlo Marino (Pd) e Gianpiero Zinzi (Lega), il candidato sindaco di Caserta espressione della società civile Romolo Vignola, avvocato 56enne già presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, si smarca dai “giochi politici”, e mette subito le cose in chiaro per il dopo elezioni, annunciando un suo “no” ad ogni apparentamento. “Voglio sgombrare subito il campo da inutili e pretestuose speculazioni che stanno circolando in rete – scrive su facebook – mi sono candidato alla carica di Sindaco di Caserta con l’unico obiettivo di restituire a questa città un governo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA pochi giorni dalla fine della campagna elettorale a, nel mezzo di un intenso “via vai” di big nazionali deia sostegno dei candidati Carlo Marino (Pd) e Gianpiero Zinzi (Lega), il candidato sindaco diespressione della società civile Romolo, avvocato 56enne già presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, sidai “giochi politici”, e mette subito le cose in chiaro per ilelezioni, annunciando un suo “no” ad ogni. “Voglio sgombrare subito il campo da inutili e pretestuose speculazioni che stanno circolando in rete – scrive su facebook – mi sono candidato alla carica di Sindaco dicon l’unico obiettivo di restituire a questa città un governo ...

