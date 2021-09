Come verificare che la tv supporti il nuovo digitale: a ottobre 2021 il primo cambio (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva il nuovo digitale terrestre ed è tempo di capire se il televisore che abbiamo in casa debba essere cambiato per continuare a vedere tutti i canali. Da mesi in tv e non solo, vediamo gli spot che ci informano del cambio delle frequenze ed è arrivato il momento di prendere provvedimenti visto che dal 20 ottobre, alcuni canali, se non abbiamo un televisore che supporta l’HD, potrebbero non vedersi. A tal proposito, Come sappiamo, infatti, è attualmente in vigore anche un bonus tv che consente di risparmiare dei soldi per l’acquisto di nuovi apparecchi – tv e decoder . Il bonus è erogato dal Governo proprio per supportare questa fase di cambiamento. Può nel caso essere sfruttato da tutti coloro che si trovano costretti a cambiare televisione. Sapete se il vostro apparecchio è in grado di supportare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva ilterrestre ed è tempo di capire se il televisore che abbiamo in casa debba essere cambiato per continuare a vedere tutti i canali. Da mesi in tv e non solo, vediamo gli spot che ci informano deldelle frequenze ed è arrivato il momento di prendere provvedimenti visto che dal 20, alcuni canali, se non abbiamo un televisore che supporta l’HD, potrebbero non vedersi. A tal proposito,sappiamo, infatti, è attualmente in vigore anche un bonus tv che consente di risparmiare dei soldi per l’acquisto di nuovi apparecchi – tv e decoder . Il bonus è erogato dal Governo proprio per supportare questa fase di cambiamento. Può nel caso essere sfruttato da tutti coloro che si trovano costretti a cambiare televisione. Sapete se il vostro apparecchio è in grado di supportare ...

Come verificare che la tv supporti il nuovo digitale: a ottobre 2021 il primo cambio Arriva il nuovo digitale terrestre ed è tempo di capire se il televisore che abbiamo in casa debba essere cambiato per continuare a vedere tutti i canali. Da mesi in tv e non solo, vediamo gli spot ch ...

