Come Intel intende combattere la nuova guerra dei chip

A metà settembre la Commissione europea ha annunciato un chips Act, una strategia che mira a rafforzare l'industria europea dei microchip per raggiungere l'indipendenza e arrivare "almeno" al 20% del mercato globale, dominato da Stati Uniti, Taiwan e Corea del Sud. L'iniziativa cercherebbe di collegare ricerca e progettazione in diversi paesi, coordinare i finanziamenti tra gli stati dell'Unione e creare congiuntamente un "ecosistema all'avanguardia" di aziende di microchip, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo. La partita non è solo europea, ovviamente. L'anno scorso l'America ha pianificato di investire 52 miliardi di dollari con una legge chiamata chips for America Act, mentre Cina e Giappone da tempo fanno scorrere fiumi di soldi ...

