Come i no-vax hanno preso la chiusura del canale Basta dittatura! (male) (Di martedì 28 settembre 2021) Game over. Mentre nei giorni scorsi, nonostante le indagini della procura di Torino e nonostante le richieste delle autorità italiane a Telegram per l'oscuramento del canale, c'era stata comunque una certa spavalderia da parte degli iscritti (che pensavano che mai il canale sarebbe stato chiuso, nonostante questi appelli), oggi c'è delusione e rabbia: è il risultato di Basta dittatura chiuso. La chat che ospitava oltre 40mila iscritti critici nei confronti della vaccinazione anti-Covid e nei confronti del green pass non è più operativa (almeno nel suo canale principale), in seguito alla diffusione di messaggi contenenti generalità di persone che venivano sistematicamente infastidite quando non minacciate. E, ovviamente, appelli alla violenza.

