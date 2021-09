Come Fondazione di Asimov ha rivoluzionato la fantascienza in una misura (ancora oggi) senza precedenti (Di martedì 28 settembre 2021) Quando il 6 febbraio 2018, un'auto elettrica ha iniziato la sua orbita intorno al Sole, tra gli altri oggetti custoditi nel suo vano portaoggetti, c’erano i romanzi Fondazione (1951), Fondazione e Impero (1952) e Seconda Fondazione (1953). Scritti da Isaac Asimov durante un periodo di incredibile fertilità creativa, i tre libri formano la cosiddetta Trilogia della Fondazione, alla quale l'autore aggiunse altri 16 volumi che formano uno dei cicli più ambiziosi, coinvolgenti e influenti della fantascienza universale. Il motivo per cui la Tesla Roadster di Elon Musk ha approfittato del viaggio inaugurale del Falcon Heavy per lanciare tra le stelle le prime tre puntate della saga, codificate su un micro-disco dotato di "memoria ottica 5D", è semplice: l'imprenditore vocato all’innovazione ... Leggi su gqitalia (Di martedì 28 settembre 2021) Quando il 6 febbraio 2018, un'auto elettrica ha iniziato la sua orbita intorno al Sole, tra gli altri oggetti custoditi nel suo vano portaoggetti, c’erano i romanzi(1951),e Impero (1952) e Seconda(1953). Scritti da Isaacdurante un periodo di incredibile fertilità creativa, i tre libri formano la cosiddetta Trilogia della, alla quale l'autore aggiunse altri 16 volumi che formano uno dei cicli più ambiziosi, coinvolgenti e influenti dellauniversale. Il motivo per cui la Tesla Roadster di Elon Musk ha approfittato del viaggio inaugurale del Falcon Heavy per lanciare tra le stelle le prime tre puntate della saga, codificate su un micro-disco dotato di "memoria ottica 5D", è semplice: l'imprenditore vocato all’innovazione ...

Advertising

fsitaliane : Il #Settebello è un #treno da record, come raccontato dai cinegiornali d’epoca. Le immagini in bianco e nero ci rip… - tosochris : RT @annaljsa: Via alla @Fondazione_FID. L’intervista di @datamagazine_it a Mario Morcellini. “Si potrebbe pensare che una realtà come #PAS… - FondazioneCRF : Torna “Passeggiate Fiorentine”, l’iniziativa di Fondazione CR Firenze che mira alla promozione dell’arte come un di… - aguerriero73 : RT @FondAdecco: L’#Upskilling come strumento essenziale per l’#inclusionelavorativa dei #soggettifragili. Ne discuteremo domani alle ore 17… - giordi63 : @saroversi @amendolaenzo @Fondazione_FID Mi permetta sottosegretario, il digitale non si sfrutta, il digitale è1vol… -