Colombia, calciatore entra in campo e sniffa qualcosa: "è carbonato di ammonio" [VIDEO] (Di martedì 28 settembre 2021) In Colombia si è scatenato il caos per un episodio che si è verificato in campo. Nel dettaglio un calciatore è entrato in campo sniffando qualcosa, l'episodio si è verificato durante la partita tra lo Junior Barranquilla e l'Atlético Huila per la decima giornata della Primera A Colombiana. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-0. Fabián Angel, centrocampista dell'Atlético Junior è entrato in campo sul risultato di 0-0 ed è stato pizzicato dalle telecamere a sniffare una sostanza non identificata. Il VIDEO è diventato virale sul web e ha scatenato tante reazioni. La vicenda è stata chiarita dopo il match. Il club ha specificato che la sostanza in questione è ...

