Colliano | dal 15 al 17 ottobre la 24edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ritorna in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dopo la pausa imposta dalla pandemia, la 24esima edizionedele dei Prodotti Tipici Locali”. L’evento enogastronomico e culturale, che da oltre vent’anni richiama l’attenzione di migliaia di visitatori, tra cui esperti ricercatori di, studiosi, imprenditori e rappresentati di associazioni del settore, organizzato dall’associazione Pro LocoAPS, si svolgerà in Piazza Epifani, in pieno centro cittadino a, il 15, 16 e 172021. Ad annunciare il ritorno...