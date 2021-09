Collegamento Ostia-Aeroporto, la Lega di Fiumicino: “Lo 060 passi su via della Scafa” (Di martedì 28 settembre 2021) Fiumicino – Modificare il percorso del nuovo 060 che colLega Ostia all’Aeroporto di Fiumicino (leggi qui) facendolo passare per via della Scafa. E’ la proposta presentata da Federica Poggio (Lega), vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino, sotto forma di una mozione che impegna il Sindaco e la giunta ad attivarsi nei confronti di Atac “per modificare il percorso dello 060 lungo via della Scafa, in modo da intercettare le esigenze di numerosi lavoratori e viaggiatori“. “Dallo scorso 20 settembre – spiega Poggio – è attiva la nuova linea bus Atac detta 060 che colLega direttamente Ostia all’Aeroporto Leonardo Da Vinci, passando per via ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021)– Modificare il percorso del nuovo 060 che colall’di(leggi qui) facendolo passare per via. E’ la proposta presentata da Federica Poggio (), vicepresidente del Consiglio comunale di, sotto forma di una mozione che impegna il Sindaco e la giunta ad attivarsi nei confronti di Atac “per modificare il percorso dello 060 lungo via, in modo da intercettare le esigenze di numerosi lavoratori e viaggiatori“. “Dallo scorso 20 settembre – spiega Poggio – è attiva la nuova linea bus Atac detta 060 che coldirettamenteall’Leonardo Da Vinci, passando per via ...

