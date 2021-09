Clima | Greta Thunberg a Milano | “Politiche sul clima solo bla bla bla | dai cosiddetti leader solo bla bla bla” – L’intervento integrale dell’attivista

(Di martedì 28 settembre 2021) Un intervento duro ma che guarda al cuore del problema: finora tante parole, ma pochi fatti., all’apertura della conferenza dei giovani sul, Youth4te, davanti al ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, al primo cittadino Beppe Sala e a tanti attivisti, ha detto la sua sulla crisitica e sullesul. “Il cambiamentotico non èuna minaccia, ma soprattutto un’opportunità per creare un pianeta più verde e più sano”, ha esordito la giovane attivista. “Quando parlo di cambiamentotico cosa vi viene in ...

... la conferenza annuale sulorganizzata dall'Onu tra 1 mese a Glaasgow (ultima occasione per ... Leggi anche: "Basta bla bla dei politici. Vogliamo giustizia climatica". Milano - Cortina 2026, ...... conferenza annuale dell'Onu sul, in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Attesa per la presenza diThunberg . "I nostri politici dicono: 'Non c'è un pianeta di serie B... ...Quest'ultima è la riunione dei ministri dell'Ambiente in preparazione della Cop26, conferenza annuale dell'Onu sul clima, in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Attesa per la presenza ...L'attivista svedese per il clima ha parlato martedì 28 settembre al Mi.Co. durante il raduno giovanile Youth4Climate in preparazione alla PreCOP26 dei prossimi giorni ...