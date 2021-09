Claudia Koll | Tinto Brass | il diavolo e la nuova vita

(Di martedì 28 settembre 2021) Un percorso difatto di cadute e di tante rinascite, quello di, che è tornata in televisione per raccontarsi attraverso il viaggio sonoro ideato per lei da Pierluigi Diaco a Ti Sento. L’attrice, lontana dal cinema ormai da tempo, ha iniziato unaesistenza dedicata alla spiritualità e alla ricerca dell’Io interiore. Trascinata dagli stimoli sonori del brano Il Grande Incantesimo di Renato Zero,è stata chiamata a una riflessione su alcune foto tratte dal film Così Fan Tutte, girato con. Le immagini richiamano un passato che l’attrice ha voluto allontanare, con l’intenzione di ritrovare se stessa: “Queste foto mi danno fastidio. Sono un’altra persona oggi e dover parlare solo del mio passato, guardando ...

Confessioni fortissime quelle diche, ospite di Pierluigi Diaco a Ti sento , ha ripercorso la sua lunga carriera. L'attrice nel programma di Rai2 ha commentato alcune scene di Così fan tutte, film di Tinto Brass in cui ...Dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini saràa farsi coinvolgere in una esperienza 'sonora' dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto. ...Ti Sento su Rai 2 con Pierluigi Diaco di che parla il programma della seconda serata chi è l'ospite del 28 settembre ...La nuova testimonianza di fede di Claudia Koll. Claudia Koll ha lasciato una nuova e profonda dichiarazione di fede in Tv. Nel programma televisivo “Ti Sento”, il conduttore Diaco, ha chiesto a Claudi ...