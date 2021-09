Claudia Koll a Ti sento | Sono stata aggredita dal diavolo | il film L' esorcista mi ha aiutata

(Di martedì 28 settembre 2021)ha raccontato nel corso dell'intervista a Tidi esseredal demonio: l'attrice si è salvata grazie alL'di William Friedkin.fisicamente dal demonio, da cui è riuscita a sfuggire grazie ai suoi ricordi delL'. L'attrice lo ha rivelato nella puntata di Ti, il programma di Pierluigi Diaco in onda stasera su Rai 2 a mezzanotte.ha da tempo smesso i panni dell'attrice per intraprendere un percorso spirituale grazie al quale ha la certezza dell'esistenza sia del bene che del male.Maria ...

la conosciamo tutti per essere una nota attrice, ovvero una delle più amate e una delle più conosciute della televisione italiana e del cinema degli anni 90. Sicuramente è riuscita a ...la conosciamo tutti per essere una grande attrice, una tra le più conosciute ed anche una tra le più amate del cinema. Ha avuto un successo straordinario negli anni 90, non soltanto al ...'Quando la preghiera è diventata un grido il Signore mi ha liberato - aveva dichiarato - Mi avvolto una pace profonda E' quello che racconta di aver ingaggiato Claudia Koll, ex Musa di Tinto Brass con ...Claudia Koll è un’attrice molto riconosciuta ma che ora ha cambiato completamente vita. Una vicenda che ha segnato molto l’attrice ma che, solo grazie alla fede e ad un film visto in adolescenza, ha s ...