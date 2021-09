Clabo | nuovo accordo commerciale negli USA

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –ha concluso, attraverso la consociata Howard McCray (HMC), uncon una primaria catena di distribuzione statunitense per la fornitura di 450 vetrine l’anno per 4 anni a partire dal terzo trimestre 2021. Il valore dell’è di circa 2,5 milioni di dollari l’anno (2,1 milioni di Euro ai cambi attuali) per un totale di 10 milioni di dollari (8,4 milioni di Euro). Nell’è previsto il rispetto dei volumi di acquisto sopra menzionati e di frequenza nel ritiro dei lotti di vetrine prodotti da HMC. Sono inoltre previsti meccanismi di aggiustamento automatico dei prezzi di vendita legati alle quotazioni ufficiali di alcune materie prime. Al fine di adeguare la capacità produttiva ai crescenti livelli della domanda, HMC ha attrezzato, ...

Teleborsa

