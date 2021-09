Cita Pietro Maso nel testo in una canzone, Fedez indagato per diffamazione (Di martedì 28 settembre 2021) Nei versi di "No Game-Freestyle" pubblicata nel giugno scorso dal rapper si fa riferimento alla vicenda processuale dell'uomo che ha scontato 30 anni di carcere per l'uccisione dei genitori avvenuta nel '91 Leggi su repubblica (Di martedì 28 settembre 2021) Nei versi di "No Game-Freestyle" pubblicata nel giugno scorso dal rapper si fa riferimento alla vicenda processuale dell'uomo che ha scontato 30 anni di carcere per l'uccisione dei genitori avvenuta nel '91

