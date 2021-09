Cinema in lutto per la morte dell’attrice. Prima il massimo del successo, poi la malattia (Di martedì 28 settembre 2021) Cinema in lutto. “È morta in silenzio il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata da marito, figlio, fratello e amici”, si legge nel necrologio pubblicato sul New York Times. L’annuncio è arrivato a quasi un mese dalla scomparsa, avvenuta a causa di un tumore al colon. Una vita dedicata all’arte e alla recitazione, iniziata quando era ancora giovanissima in teatro e conclusa con una parte in Normaland, il film del 2020 scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao basato sul libro della giornalista Jessica Bruder Nomadland – Un racconto d’inchiesta (2017). Il film, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021)in. “È morta in silenzio il 7 settembre 2021 nella sua casa di San Francisco, circondata da marito, figlio, fratello e amici”, si legge nel necrologio pubblicato sul New York Times. L’annuncio è arrivato a quasi un mese dalla scomparsa, avvenuta a causa di un tumore al colon. Una vita dedicata all’arte e alla recitazione, iniziata quando era ancora giovanissima in teatro e conclusa con una parte in Normaland, il film del 2020 scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zhao basato sul libro della giornalista Jessica Bruder Nomadland – Un racconto d’inchiesta (2017). Il film, con protagonista Frances McDormand, ha vinto il Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’artetografica di Venezia, il Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, oltre a tre Premi Oscar, rispettivamente per ...

