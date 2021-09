Cimeli Diego Armando Maradona | donata maglia al Maestro Andrea Bocelli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La memoria diresta intatta. A quasi un anno dalla scomparsa dell’indimenticato idolo del San Paolo, avvenuta il 25 novembre del 2020 nella città di Dique Lujan in Argentina (dovuta ad un edema polmonare acuto ed alla riacutizzazione di un’insufficienza cardiaca cronica), il suo nome continua a comparire in eventi di caratura nazionale ed internazionale. Il ricordo ha preso vita nel corso della cena di Gala tenutasi nella serata del 27 settembre, a partire dalle ore 19:30, presso la Casa Colonica di Corso Giuseppe Garibaldi 235, in Portici, organizzata da Iovino&Partners (conduzione del giornalista Alessandro Iovino) ed a sostegno dei progetti della “Foundation” (Empowering People and Communities). Per l’occasione, il più ...