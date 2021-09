CICO 2021 Frecciarossa | Ferrarese e Chistè vincono nel 49er maschile

(Di martedì 28 settembre 2021) Simone(CV Bari) e Leonardo(Aeronautica Militare) sono i campioni italiani. Un titolo sugellato da ben 8 primi piazzamenti su 12 regate, con due scarti, che hanno visto la coppia portabandiera del CV Bari imporsi sui sette equipaggi avversari nelle regate del Campionato Italiano Classi Olimpiche (campioni: la classifica Al secondo posto Marco Anessi Pè e Edoardo Gamba (AN Sebina) unico altro equipaggio a vincere delle manche, e al terzo posto tra gli italiani due del team di Luna Rossa Prada Pirelli all’ultima America’s Cup: Jacopo Plazzi (CC Aniene) e Matteo Celon (Fraglia Vela Malcesine). Al terzo posto overall invece, troviamo la ...

Powered by: Riva del Garda - Con una domenica bagnata di pioggia sul Garda Trentino si è conclusa una bella edizione del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche. IL CICO ha visto comunque la disputa delle ultime prove nelle classi ILCA 7, ILCA 6, 470 e Finn, quando un Peler sui 9 - 10 nodi ha seguito la fine della pioggia. Barche chiamate in acqua verso le ...Windsurf. La cagliaritana, reduce da Tokyo, ha vinto il tricolore con l'Iq Foil Il gallurese Cesare Barabino vince il titolo italiano under 21 nella classe Ilca 7 ...Simone Ferrarese (CV Bari) e Leonardo Chistè (Aeronautica Militare) sono i campioni italiani 49er maschile. Un titolo sugellato da ben ...