Ciclismo | una generazione di U23 promettente come non si vedeva da anni per l’Italia

Nell'ultimo triennio l'Italia ha ottenuto grandissimi risultati nella categoria U23. Filippo Baroncini e Samuele Battistella hanno vinto gli ultimi due Mondiali, Alberto Dainese, nel 2019, si è laureato campione d'Europa e lo stesso Baroncini, quest'anno, ha sfiorato anche il successo nella rassegna continentale. Nelle corse a tappe, invece, Giovanni Aleotti è giunto secondo al Tour de l'Avenir 2019, Kevin Colleoni è arrivato terzo al Giro d'Italia U23 2021 e Filippo Zana si è piazzato sul gradino più basso del podio al Tour de l'Avenir 2021. Se ai corridori di cui sopra aggiungiamo uno come Andrea Bagioli, grandissimo protagonista, pochi giorni fa, del Mondiale degli Elite, quel che possiamo ammirare è una generazione ricca di ragazzi di talento. Manca un fenomeno del rango di Tadej Pogacar o di Remco Evenepoel, ma ...

