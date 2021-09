Ciclismo | Silvio Martinello | “Tattica suicida del Belgio Per il dopo-Cassani non vedo un progetto”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) E’ il momento di tracciare una riga e far quadrare le cose. E’ calato il sipario sui Mondiali 2021 disu strada. La competizione nelle Fiandre, in, ha regalato tante emozioni grazie ad atleti e ad atlete di primissimo piano impegnati su un percorso duro che non ha dato tregua a chi ha preso parte. L’Italia ha concluso in vetta al medagliere con 3 ori e 1 bronzo. Il sigillo di Filippo Ganna nella prova a cronometro individuale e le vittorie nelle prove in linea riservate alle donne Elite di Elisa Balsamo e in quella dedicata agli U23 di Filippo Baroncini hanno fatto sorridere il Bel Paese. Il tutto completato dal bronzo nella staffetta a squadre mista dove azzurri e azzurre sono saliti sul podio nella gara vinta dalla Germania davanti ai Paesi Bassi. Risultati confortanti, ma la ciliegina sulla torta dell’iride nella prova maschile Elite ...