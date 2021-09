Ciclismo | Parigi-Roubaix 2021 | ci sarà pioggia nell’inferno del nord? Le previsioni promettono spettacolo

Leggi su oasport

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo oltre un anno e mezzo dall’ultima edizione, laè pronta a tornare proprio quest’anno e sembra che lo farà con una gara molto spettacolare, in cui le condizioni meteorologiche potrebbero mischiare non poco le carte in tavola. Secondo le ultime, infatti, sembra che questo fine settimana pioverà lungo gran parte del percorso, tanto per la gara femminile di sabato, tanto per quella maschile della domenica, in netto contrasto con il Mondiale di domenica scorsa, corso a condizioni pressochè estive considerando la latitudine delEuropa. Correre su ciottoli bagnati cambierebbe radicalmente la gara, provocando più cadute e più imprevedibilità, rendendo la corsa più frizzante ed epica, almeno per gli spettatori a casa. Per quanto riguarda il percorso, è stato ufficializzato che la foresta di ...