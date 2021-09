Ciclismo, Giro di Sicilia: Molano vince la prima tappa (Di martedì 28 settembre 2021) Juan Sebastian Molano, della UAE Emirates, con il tempo di 4h40'58" e alla media di 38,225 km h, ha vinto la 1 a tappa del Giro di Sicilia di Ciclismo, organizzato da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport. Il colombiano, sul percorso che collega Avola (Siracusa) a Licata (Agrigento), lungo 179 chilometri, ha preceduto vincenzo Albanese (Eolo - Kometa Cycling Team), secondo, e l'... Leggi su corrieredicomo (Di martedì 28 settembre 2021) Juan Sebastian, della UAE Emirates, con il tempo di 4h40'58" e alla media di 38,225 km h, ha vinto la 1 adeldidi, organizzato da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport. Il colombiano, sul percorso che collega Avola (Siracusa) a Licata (Agrigento), lungo 179 chilometri, ha precedutonzo Albanese (Eolo - Kometa Cycling Team), secondo, e l'...

Advertising

Gazzetta_it : Da Avola all’Etna: con Nibali, Froome e Valverde riparte il Giro di Sicilia - SkyTG24 : Ciclismo: al via il Giro di Sicilia con Nibali, Froome e Valverde - giroditalia : Era la sintesi delle cose belle che ci sono nel ciclismo. Ci manchi, Michele. . He was all the good things of cycli… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Ciclismo: al via il Giro di Sicilia con Nibali, Froome e Valverde - cocodrill3 : RT @five_stelle: @GigioTraini @virginiaraggi Ma se solo 3 anni fa fu interrotto il giro d'Italia del ciclismo a causa del manto stradale, m… -