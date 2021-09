“Ci siamo presi tempo”: non è ancora il momento del rinnovo di Dybala (Di martedì 28 settembre 2021) Non è ancora arrivato il momento per il rinnovo di Dybala: la Juventus mette in chiaro i tempi della trattativa Fuori causa proprio ora che aveva ritrovato con continuità la via del gol. Paulo Dybala anche per questo si è lasciato andare alla lacrime quando si è fatto male contro la Sampdoria. Gli accertamenti hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Non èarrivato ilper ildi: la Juventus mette in chiaro i tempi della trattativa Fuori causa proprio ora che aveva ritrovato con continuità la via del gol. Pauloanche per questo si è lasciato andare alla lacrime quando si è fatto male contro la Sampdoria. Gli accertamenti hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Brizioful : RT @simofons: Altra cosa antipatica: anche il garantismo è un privilegio. Giusto, sacrosanto, ma un privilegio che non è stato concesso a p… - OLGA_LFPL : RT @cheTVfa: ?? #AlessandroCattelan e il futuro in #Rai: 'Altre due puntate di #DaGrande? Me ne hanno parlato. Oggi ci siamo presi un po’ di… - Alberto45872363 : @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet I farmaci per le cure domiciliari non sono ancora stati approvati inquanto ancora in… - yutomanga : RT @sportmediaset: Juventus, Cherubini e il rinnovo di #Dybala: ''Con Paulo ci siamo presi un po' di tempo, ma c'è ottimismo'. #SportMedias… - sportmediaset : Juventus, Cherubini e il rinnovo di #Dybala: ''Con Paulo ci siamo presi un po' di tempo, ma c'è ottimismo'.… -