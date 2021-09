Chiara Ferragni, è nude il suo look d’esordio alla Fashion Week di Parigi (Di martedì 28 settembre 2021) Parte col piede ben schiacciato sull’acceleratore della seduzione la Fashion Week parigina di Chiara Ferragni. Nel primo giorno della settimana della moda della Ville Lumière, infatti, la superinfluencer esordisce con un look – il primo di una lunga serie, immaginiamo, che ammireremo nei prossimi giorni – che davvero non passa inosservato. Jeans scuri, giubbino in pelle con dettagli dorati, scarponcini. Apparentemente, nulla di più casto sarebbe stato immaginabile. Ma – colpo di scena, anzi di bomber – la Blonde Salad spalanca la giacca e si lascia ammirare in un top che definire nude è quanto mai calzante. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Parte col piede ben schiacciato sull’acceleratore della seduzione la Fashion Week parigina di Chiara Ferragni. Nel primo giorno della settimana della moda della Ville Lumière, infatti, la superinfluencer esordisce con un look – il primo di una lunga serie, immaginiamo, che ammireremo nei prossimi giorni – che davvero non passa inosservato. Jeans scuri, giubbino in pelle con dettagli dorati, scarponcini. Apparentemente, nulla di più casto sarebbe stato immaginabile. Ma – colpo di scena, anzi di bomber – la Blonde Salad spalanca la giacca e si lascia ammirare in un top che definire nude è quanto mai calzante.

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - arianagb_fake : @Brando_deSantis NON IL COSO DI CHIARA FERRAGNI - gojden_ : RT @jenniepyt: chiara ferragni fai una foto con jisoo e rosè pls - peppe_zk : RT @rsudmonster: L’ITALIA RIPARTA DA CHIARA FERRAGNI E DA ELODIE - Manu98609866 : RT @andythomasgiov1: @Casadileo1 @PraesesMundi @depmyfav7 Ha detto che lo #spid per i #Referendum non va bene perché Chiara Ferragni potreb… -