Chiara Ferragni come Victoria De Angelis: il dettaglio sotto la maglia non sfugge (Di martedì 28 settembre 2021) Chiara Ferragni come Victoria De Angelis dei Maneskin: il dettaglio bollente sotto la maglia non sfugge ai fan. Pioggia di like e commenti. Cos’hanno in comune Chiara Ferragni e Victoria De Angelis? L’influencer e la bassista dei Maneskin sono entrambe bionde e hanno gli occhi azzurri, ma c’è anche un dettaglio che le unisce. Sia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 28 settembre 2021)Dedei Maneskin: ilbollentelanonai fan. Pioggia di like e commenti. Cos’hanno in comuneDe? L’influencer e la bassista dei Maneskin sono entrambe bionde e hanno gli occhi azzurri, ma c’è anche unche le unisce. Sia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - avtyoon : @attivitavt chiara ferragni unposted che guarda il tramonto e piange - Ellie_312_ : Ho sentito cosí tante volte 'chiara ferragni' che ora non voglio sentire questo nome per i prossimi 6 mesi #buoniocattivi - giulia_yellow : Non ho mai sentito dire Chiara Ferragni così tante volte in 3 minuti, aiuto. #buoniocattivi - non_belivo : In una frase di 10 parole 8 sono 'Chiara Ferragni' ?? #buoniocattivi -