Chiara Ferragni alla Fashion Week francese con dei copricapezzoli d’oro

(Di martedì 28 settembre 2021) Nuova polemica perSono ormai anni cheè nel mirino del web. Spesso infatti l’imprenditrice digitale, che è amata e seguita in tutto il mondo, viene duramente criticata da alcuni utenti per alcune sue scelte, che hanno diviso i social. In particolare le malelingue hanno insinuato che l’influencer, essendo mamma di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - lqsemybreath : chiara ferragni ha messo altre foto dove le si vede il seno e ovviamente sono già arrivati i soliti commenti indign… - Novella_2000 : Chiara Ferragni alla settimana della moda francese con dei copricapezzoli d'oro: il look ha già scatenato le polemi… - Reberebby215 : RT @freegoriferita: chiara ferragni arte maestria sapienza sacrificio - fortiefragilii : RT @iamyanchor: Chiara Ferragni che ripubblica orgogliosa il proprio commento un po’ come quando io faccio una battuta e rido da sola. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Influencer e musei A certificare l'entrata dell'arte nella cultura nazionalpopolare c'hanno pensato due tra le influencer più seguite nel nostro paese:con la sua incursione alle ...Memori ancora della pessima 'Prima di ogni cosa', dedicata al piccolo Leone, ascoltiamo questa 'Meglio del cinema', cantata in anteprima alla moglienel giorno dell'anniversario. ...Chiara Ferragni arriva alla Fashion Week francese con dei copricapezzoli d'oro: l'imprenditrice digitale al centro della polemica.Una foto che ha fatto non poco chiacchierare il popolo del web. Parliamo infatti dello scatto di Fedez postato insieme alla modella Gigi Hadid, in occasione della Milano Fashion Week; scatto che in po ...