Chiara Ferragni a Parigi: la foto con i copricapezzoli d'oro (Di martedì 28 settembre 2021) Chiara Ferragni dopo la Fashion Week di Milano è tornata a Parigi. L'influencer ha pubblicato alcune foto su Instagram con il look scelto per la passeggiata: un outfit molto sensuale con un dettaglio davvero particolare! Chiara Ferragni, infatti, ha indossato dei copricapezzoli d'oro: lo scatto ha raggiunto il milione di like nel giro di un paio d'ore. Chiara Ferragni continua a far discutere con i suoi scatti sexy pubblicati su Instagram. Questa volta non si tratta di un selfie allo specchio o del look scelto per trascorrere una sera con gli amici, ma di una sensuale passeggiata tra le vie di Parigi. L'influencer, infatti, concluso l'impegno con la Fashion Week di Milano, si è concessa una giornata ...

