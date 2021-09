Chi è Lorenzo Lucca? Il talento seguito da Mancini e dalla Serie A (Di martedì 28 settembre 2021) Chi è Lorenzo Lucca? La domanda presto potrebbe diventare superflua. Diversi indizi lasciano intendere che chi non ne ha sentito parlare, presto avrà ben chiaro quanto il suo potenziale può portarlo lontano. Non è un caso che, nelle ultime ore, la Gazzetta dello Sport ha lasciato intendere che il calciatore piaccia già a Roberto Mancini, al punto da pensare ad una clamorosa convocazione. Lorenzo Lucca, il gol a Buffon come segno del destino Il centravanti classe 2000 (nato a Moncalieri, il 10 settembre 2000), autentico trascinatore del Pisa capolista del campionato di Serie B, non sarebbe il primo calciatore che dai cadetti viene chiamato da un ct. Toccava, ad esempio, a Gianluigi Buffon ai tempi della Juventus nella seconda divisione nazionale. E siccome le cose non accadono mai ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 28 settembre 2021) Chi è? La domanda presto potrebbe diventare superflua. Diversi indizi lasciano intendere che chi non ne ha sentito parlare, presto avrà ben chiaro quanto il suo potenziale può portarlo lontano. Non è un caso che, nelle ultime ore, la Gazzetta dello Sport ha lasciato intendere che il calciatore piaccia già a Roberto, al punto da pensare ad una clamorosa convocazione., il gol a Buffon come segno del destino Il centravanti classe 2000 (nato a Moncalieri, il 10 settembre 2000), autentico trascinatore del Pisa capolista del campionato diB, non sarebbe il primo calciatore che dai cadetti viene chiamato da un ct. Toccava, ad esempio, a Gianluigi Buffon ai tempi della Juventus nella seconda divisione nazionale. E siccome le cose non accadono mai ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Questa settimana è iniziata la somministrazione delle terze dosi. Ma che cosa si è deciso in Italia e negli altri p… - you_trend : ?? I #vaccini funzionano: lo dicono i dati sulla riduzione di diagnosi, ricoveri e decessi tra chi è vaccinato rispe… - AmpelioRoberto : @Green_Rajon @casto_lorenzo @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT Ma no è che ormai il #m5s è un partito populista come g… - LORENZOSTELLARE : @luiluisa70 (Chi è cosimo.)Frase di Lorenzo il Magnifico Quant'è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol… - 672Cilia : @DonFabrizioC Buona sera Lorenzo. Il francesismo ci sta tutto. Tra le cose che più detesto, sparlare gli altri. D'a… -