Chelsea, Tuchel perde un big per la sfida con la Juve (Di martedì 28 settembre 2021) Mercoledì alle ore 21.00 è previsto il match tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Chelsea di Thomas Tuchel all'Allianz Stadium di Torino. L'allenatore Inglese dovrà rinunciare ad un suo big: N'Golo Kante. Il giocatore salterà infatti l'appuntamento di Champions League ed il match di campionato contro il Southampton per influenza. A diffondere la notizia è il giornalista Andrea Agresti con un tweet. #Kante non ci sarà in #JuveChelsea https://t.co/LUzowQlIml— Romeo Agresti (@romeoagresti) September 28, 2021 Al suo posto Tuchel adotterà un 3-4-2-1 anziché il classico 3-5-2 adoperato finora. Mateo Kovacic sarà il sostituto di Kanté affianco all'irremovibile Jorginho. LEGGI ANCHE: Juventus, via libera per il gran colpo a costo zero L'articolo proviene da ...

