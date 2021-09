Chelsea, Tuchel: «Kanté positivo al Covid, salta la Juve» (Di martedì 28 settembre 2021) Il Chelsea sarà privo di Ngolo Kanté nella partita di Champions League contro la Juventus di mercoledì. Lo ha annunciato il manager dei Blues Thomas Tuchel alla vigilia, spiegando che il centrocampista francese “è positivo al Covid, è in quarantena e non si è allenato”. I Blues saranno privi anche di “Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore e anche non ci sarà”, ha spiegato ancora Tuchel. Il manager dei Blues, senza entrare nello specifico dei giocatori, ha poi sottolineato che “è libertà dei giocatori scegliere se vaccinarsi o no. Dobbiamo accettarlo, quel che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita”. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Ilsarà privo di Ngolonella partita di Champions League contro lantus di mercoledì. Lo ha annunciato il manager dei Blues Thomasalla vigilia, spiegando che il centrocampista francese “èal, è in quarantena e non si è allenato”. I Blues saranno privi anche di “Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore e anche non ci sarà”, ha spiegato ancora. Il manager dei Blues, senza entrare nello specifico dei giocatori, ha poi sottolineato che “è libertà dei giocatori scegliere se vaccinarsi o no. Dobbiamo accettarlo, quel che possiamo dire è che la situazione è lontana dall’essere finita”.

