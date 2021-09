Chelsea, Jorginho: «Rispetto per la Juve, è sempre grande club» (Di martedì 28 settembre 2021) “Tatticamente, ovviamente, sono davvero forti e sanno difendere l’area. La Juventus è un grande club, c’è da tanti anni e dobbiamo cercare di superarla con velocità, energia. Li rispettiamo ovviamente”. Lo ha detto Jorginho, centrocampista del Chelsea, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. Sulle sue condizioni fisiche dopo un’estate ricca di impegni, il regista italo-brasiliano ha aggiunto: “Ho fatto molte partite e tutti a un certo punto, ovviamente, possiamo sentire la fatica. A volte non c’è tempo per allenarsi o riposare, dobbiamo spingere per giocare. Dobbiamo andare avanti però, lavorare sodo. Naturalmente è molto difficile in un periodo di tempo così breve”. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “Tatticamente, ovviamente, sono davvero forti e sanno difendere l’area. Lantus è un, c’è da tanti anni e dobbiamo cercare di superarla con velocità, energia. Li rispettiamo ovviamente”. Lo ha detto, centrocampista del, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro lantus. Sulle sue condizioni fisiche dopo un’estate ricca di impegni, il regista italo-brasiliano ha aggiunto: “Ho fatto molte partite e tutti a un certo punto, ovviamente, possiamo sentire la fatica. A volte non c’è tempo per allenarsi o riposare, dobbiamo spingere per giocare. Dobbiamo andare avanti però, lavorare sodo. Naturalmente è molto difficile in un periodo di tempo così breve”.

