Chelsea, Jorginho: "La partita contro la Juventus sarà speciale. Pallone d'Oro? Ho altri pensieri"

Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana Jorginho ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia della sfida contro la Juventus: "sarà una serata speciale per me. Da quando mi sono trasferito al Chelsea è la prima volta che sfido un club italiano. La Juventus è una grande squadra con una grande storia: in Serie A si sta riprendendo e dovremo scendere in campo molto concentrati. sarà emozionante ritrovare Bonucci, Chiellini, Locatelli e Chiesa. Quest'estate abbiamo vissuto insieme un'avventura che ricorderemo per tutta la vita". Sul Pallone d'Oro, Jorginho ha rivelato: "Essere un candidato credibile mi riempie d'orgoglio, ma al momento non ci penso.

