Chelsea, Jorginho: «Kanté non vaccinato? È scelta personale» (Di martedì 28 settembre 2021) “Kanté positivo al Covid? Questa è davvero una novità, l’ho saputo solo stamattina ma in questo momento penso alla partita di domani”. Lo ha detto Jorginho, centrocampista del Chelsea, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. Sulla decisione del centrocampista francese di non vaccinarsi, il regista italo-brasiliano ha aggiunto: “È una cosa personale, ognuno fa una scelta quindi non commento”. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) “positivo al Covid? Questa è davvero una novità, l’ho saputo solo stamattina ma in questo momento penso alla partita di domani”. Lo ha detto, centrocampista del, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus. Sulla decisione del centrocampista francese di non vaccinarsi, il regista italo-brasiliano ha aggiunto: “È una cosa, ognuno fa unaquindi non commento”.

